Slutt å bruk dopapir

Nordmenn er i utgangspunktet et folkeslag som er over gjenomsnittlig opptatt av hygene, sammenlignet med resten av verden. Siden vi var små barn har vi blitt lært opp at når vi har vært på toalettbesøk, og spesielt gjort nummer to, så er det veldig viktig å tørke seg med dopapir. I følge eksperter er riktig nok dette en vane man nå burde legge fra seg, hæ? Joda, bare les videre så forstår du!

I de fleste land i den vestlige verden har vi i mange tiår vært vant til at dopapir «gjør jobben» når vi har vært på toalettet.

Nå mener imidlertid enkelt eksperter at vi bør legge om dovanene våre drastisk.

– Jeg finner det ganske forbløffende at millioner av folk går rundt med skitne rumper mens de tror de er rene. Toalettpapir flytter på dritt, men fjerner den ikke, sier Rose George til nettstedet Tonic.

Hun står bak boken «The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters», og har derfor – unnskyld uttrykket – tatt et dypdykk i materien.

Bidet

Mens 90 prosent av befolkningen i land som Italia, Spania og Hellas bruker bidet når de har «gjort nummer to», er dopapiret nærmest enerådene i land som USA, Storbritannia, Sverige – og Norge.

– Jeg har alltid vært forundret over at vi vasker hver eneste del av kroppen, men ikke den mest skitne, sier George.

Bidetet spruter vann på det aktuelle området, og vasker dermed bort avføringsrester. Det finnes også en rekke elektroniske bideter, og særlig i Japan er det utbredt med toaletter som både vasker og tørker deg mens du sitter på ramma.

Ifølge helsepersonell kan dopapirtørkingen også forårsake helseproblemer som analrifter og urinveisinfeksjoner, sistnevnte ved at tarmbakterier dras fram mot urinrøret når kvinner tørker seg «feil vei».

I Norge Her hjemme er fastlege Arne Røde (64) enig i at toalettpapir ikke er det mest renslige alternativet. – Det er helt klart bedre med bidet, men hvem har det? Før i tiden brukte vi jo blader og pels, så toalettpapir er helt klart bedre enn det, sier Røde til P4. Han kommer opp med følgende «mellomløsning» for bidet-nektende nordmenn. – Kanskje det som er aller best er å bruke både toalettpapir og våtservietter. Toalettpapiret tar bort dritt, mens våtservietten vasker deg ren, sier Røde. Det bør for øvrig presiseres at våtservietter ikke skal kastes i toalettet, så en lukket søppeldunk er å anbefale hvis du skulle ønske å endre toalettvanene.

Kilde: P4