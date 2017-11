Stygt juletre

Innbyggerne i Hammerfest ble mildt sagt noe overrasket da de fikk se juletreet som skulle pryde sentrum av byen før jul.



«Hårmanken min e mer fyldig enn d der treet. Det syns æ faktisk e trist for jula i år når Rådhusplassen e blitt så fin. Ps. Æ e skalla», heter det i én av kommentarene som har dukket opp i sosiale medier, gjengitt av TV2.

Kommunens forklaring er at det opprinnelige treet aldri kom fram til Hammerfest.

– Det har seg slik at det treet vi skulle ha var for stort til å sende med de nye hurtigrutene, så selger sendte oss et annet tre, et som var litt mindre. Det var ikke pent i det hele tatt, sier driftsbetjent i Hammerfest kommune, Jonny Kristiansen, til iFinnmark, som først omtalte saken.

Etter de mange reaksjonene er det nå bestemt at det omdiskuterte treet skal byttes ut.

– De må ha vært dritings da de valgte det treet, var én av kommentarene fra byens innbyggere.

Etter et par dager med massiv oppmerksomhet, besluttet imidlertid kommunen at treet skal få stå.