10 fakta om julebrus

O jul med din glede og barnlige lyst, nå skal det drikkes julebrus med jublende røst! Slik går vel den sangen, eller? Uansett er det tid for julemat, julekos og selvfølgelig julebrus. Her er 10 interessante fakta du kanskje ikke visste om julebrusen.

Ti ting du kanskje ikke visste om julebrus:

1. Sverige har sin egen variant av julebrus, nemlig «julmust». Must ble lansert i 1910 som et alternativ til øl, og smaker også både humle og malt. Men istedenfor å drikkes som et alkoholfritt øl – som oppfinnerne så for seg – endte den heller opp som en helge-læskedrikk, ifølge selskapets hjemmesider.

2. Populært eller ei, i Dagbladets julebrustest, fikk julmust terningkast 2 av ekspertene.

3. De forskjellige julebrusene produseres i forskjellige deler av landet. Da TV2 gjennomførte sin julebrustest kom de fram til at Romsdal og Molde produserte den beste julebrusen.

4. I 2005 ble det stor ståhei rundt Egil Fredriksen, også kjent som «Julebruskongen». Han drakk intet mindre enn to liter julebrus om dagen, og kjøpte like godt inn 705 liter for å ikke gå tom. – Det finnes ikke noe bedre i verden, sa Fredriksen til VG da.

5. Julebrus er ikke bare julebrus – faktisk finnes det i dag over 36 forskjellige sorter julebrus.

6. De vanligste julebrusene er enten røde eller brune i fargen, men det finnes også varianter som er rosa, gulbrune eller oransje.

7. Du vet det er desember når diskusjonen om julebrusen skal være rød eller brun dukker opp. Det er kanskje smaken som teller, men også lokalpatriotisme spiller inn. På Sørlandet og på Hamar og andre midtre og nordlige deler av Østlandet, i Trondheim og sørlige deler av Nord-Norge, er julebrusen brun og smaker litt som champagnebrus. I sørlige deler av Østlandet samt Vestlandet og i deler av Nord-Norge er julebrusen stort sett rød og minner om eventyrbrusen som selges resten av året.

8. Blir du forvirret over at det finnes to julebrus som heter Arendals julebrus? Ringnes har lenge produsert en som kalles Arendals julebrus. I 2015 kom konkurrenten med samme navn signert Arendals bryggeri i hyllene. Sistnevnte er tappet i Arendal og er brygget på en gammel oppskrift fra 60-tallet, skrev Agderposten.

9. Hvis du trodde at julevarene havner tidligere og tidligere i butikken, må du tro om igjen. Tradisjonen er å lansere julebrusen 10 uker før jul – med andre ord har uke 42 vært den faste uken hvor brusen kan kjøpes i butikkene, ifølge Varden.

10. Det ble oppstyr da Lerum bestemte seg for å legge ned julebrusprodksjonen sin i 2006, og som seg hør og bør ble en internettaksjon startet for å få brusen tilbake i butikkene, skriver NRK.

Kilde: Godt.no