Å lage den perfekte julen kan bli for krevende

Stress, forventninger og ulike ønsker for julen kan ødelegge mer enn bare julestemningen. Psykolog Erik Bjørnebakk (36) har ti års erfaring med å hjelpe par og familier. Her får du rådene som kan redde både kjærligheten og julefeiringen.

— Underliggende stress du drar med deg inn i julen kan føre til mindre overskudd, som igjen kan påvirke temperamentet ditt og måten du kommuniserer på.

Mange prøver å lage den perfekte julen for seg og sin familie, noe som gjør at man krever ekstra mye både av seg selv og menneskene rundt seg, sier Bjørnebakk.

Han har over ti års erfaring som psykolog og samlivsterapeut, og er en av psykologene Tryg Forsikring samarbeider med når de tilbyr samlivsterapi og psykologhjelp.

— Kombinasjonen av urealistiske forventninger og lite overskudd bidrar ofte til et høyt konfliktnivå i parforholdet. Krangler dere en del fra før av, kan den ekstra belastningen i julestria gjøre at konfliktene eskalerer. Fokuset på å tilfredsstille egne høye forventninger og gjøre ting perfekt, kan i verste fall ødelegge gleden rundt høytiden og føre til store, og kanskje unødvendige, konflikter, sier Bjørnebakk.

Psykologens beste råd til par og familier er å avklare forventninger til hverandre.

— Lag god struktur rundt juleplanleggingen. Hva er viktig og mindre viktig? Kan vi droppe noe? Kan vi redusere våre egne forventninger for å ha mer tid sammen?

Ha respekt for at partneren kan ha andre behov og ønsker enn deg selv. Ikke tolk det som mangel på kjærlighet, men at dere faktisk er to individer med egne ønsker og behov, som ikke alltid trenger å være sammenfallende, sier psykologen.

Bjørnebakk mener det viktigste av alt i julen er å sette av tid til hverandre.

— Bryt rutinene. Må man virkelig gjennomføre julen på en bestemt måte, eller kan man faktisk benytte noe av tiden kun sammen med partneren? Har man dager i julen uten annen familie, så bruk denne tiden sammen. Det kan være godt å ha noen planer som kun involverer kjæresten.

— Vis interesse for partneren din og hans eller hennes liv. Gi komplimenter uten å forvente noe tilbake. Bli flinkere på å gi hverandre fysisk bekreftelse og nærkontakt. Dette er utrolig viktig for å opprettholde menneskelige bånd og kjærlighet, sier han.

Profesjonell hjelp

Samlivsbrudd er som oftest ikke et ønsket utfall på problemer i ekteskap eller samboerforhold. Tryg Omsorg tilbyr tre timer med profesjonell hjelp for å finne en løsning på det som er vanskelig og ti timers psykologhjelp hvis du går gjennom en samlivskrise eller opplever et samlivsbrudd.

— Vi vet at noen perioder i livet er krevende, og at man av og til kan trenge litt ekstra hjelp, også i parforholdet. Samlivsbrudd er som oftest ikke et ønsket utfall på problemer i ekteskap eller samboerforhold, derfor tilbyr vi profesjonell hjelp for å finne en løsning på det som er vanskelig, sier Kommunikasjonsrådgiver Malene Vilnes i Tryg Forsikring.