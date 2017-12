«As we say in Norway…»

Norge er blant de aller rikeste landene, og vi nordmenn er kanskje de lykkeligste folkene i hele verden. Noe annet som er bra med Norge er språket vårt. Her er de 15 beste #aswesayinnorway-vitsene.

Selv om norsk er i stadig forandring og fornying er det ordtak og uttrykk som henger igjen fra langt tilbake i tid. Alle disse ordtakene og uttrykkene er så godt integrert i språket vårt at vi tenker ikke over det engang, men mange henger jo rett og slett ikke på greip.

Ta for eksempel uttrykket «høy på pæra». Vi nordmenn vet godt hva meningen med uttrykket er og bruker uttrykket flittig, men vi tenker ikke over hvor rart det egentlig er å si. I hvert fall ikke før vi skal oversette det til engelsk og får «high on the pear». Det gir jo rett og slett ikke mening, og blir bare komisk og feil.

