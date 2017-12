Beste tweets i 2017

2017 er snart over. Det merker man spesielt på at juletiden nærmer seg, adventen er her, men aller mest at det begynner å poppe opp saker som «disse bildene ble mest likt på instagram», denne sangen er den mest spilte i år» og ikke minst «dette er de mest populære twittermeldingene i år». Vi skal ta en nærmere titt på sistnevnte!

Årets mest spilte låt, hvis noen lurte, er ingen hemmelighet «Despacito» som også ble verdens mest spilte låt i år. Vi skal riktig nok fokusere på twitter her, og hvilke tweets som ble mest populær. Det artigste med denne saken er at det er en helt ukjent person, som fikk den mest retweetede tweeten i 2017. Ellers på listen finner vi som forventet kjente politikere, presidenter, kjendiser og artiser.

Det er Twitter selv som har publisert listen over de mest populære tweetsene i året som er gått.

Barack Obama har hele tre forskjellige twittermeldinger på topplisten, ifølge Daily News. Twittermeldingen der den tidligere presidenten siterer Nelson Mandelas utsagn «no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion» fikk mer en 1,7 millioner retweets.