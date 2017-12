Flere jobber på julaften

Nå er det ikke lenge igjen til jul hvor julefreden skal inntas, ribba, pinnekjøttet, lutefisken, grandiosaen eller hva det måtte være skal spises og ikke minst kosestunden med familien eller kjære skal forekomme. Men for noen er julen alt annet enn det, overraskende mange skal tilbringe julekvelden på jobb, viser en undersøkelse.

Når julen ringes inn på ettermiddagen julaften, ser mange av oss fram til en rolig julekveld preget av god mat, gaver og lite stress.

Men, som på alle andre høytidsdager, er det noen som må holde hjulene igang. Og de er kanskje flere enn man skulle tro.

En ny undersøkelse viser at ca 140.000 nordmenn er på jobb på selve julekvelden, skriver KLP i en pressemelding.

– For mange er det et offer å måtte jobbe julekvelden. De skulle gjerne skulle vært sammen med familien denne kvelden. Likevel svarer mange i undersøkelsen at det ofte er hyggelig på jobb i jula, og at de opplever at det er viktig for andre at de stiller opp på jobb, sier Vibeke Os Bratlie, leder for HMS-teamet i KLP.

Ifølge undersøkelsen er 43 prosent av oss negative til å jobbe i julen. 10 prosent synes det er positivt, mens 47 prosent ikke har noen bestemt oppfatning.

Det er også spurt om hva som er det beste med å jobbe julaften. Her svarer mange at det er godt betalt, samt rolig og fin stemning på jobb. Det negative som blir trukket fram, er at man går glipp av tid med barn, venner og øvrig familie.

Kilde: P4