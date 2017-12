Skal du skrive CV? Et viktig brev? Eller rett og slett bare ser på det som viktig å skrive gramatisk korrekt. Her er en liste over de vanligste skrivefeilene i det norske språk.

Vi kan jo begynne med akkurat det, Norge skal selvfølgelig skrives med stor N, men det betyr ikke at ord som «nordmann», «norsk» eller «norske» skal ha stor forbokstav. Andre klassikere kan være ord som «dessverre», «interessant» eller «satsing». Alle disse finner vi på top 10 listen av vanlige skrivefeil. Et annet fenomen som har plaget mange i årrekker er orddelingsfeil, fryktelig irriterende hva? Har du noen gang hentet fram støv sugeren for å plukke opp sukker biter? Ikke sant..

Før vi går i gang med listen er det ett ord som mange bruker feil, men som de aller fleste ikke er klar over skrives slik. Nemlig ordet «tørr» eller da «tør«. Hvis du er tørr, altså ikke våt eventuelt en tørr vits, skrives det slik. Hvis du derimot er redd for noe, som i at du ikke tør å spørre om en ting, skal det altså skrives med bare en r.

Her er listen over de vanligste skrivefeilene:

1. Allikevel, ikke alikevel

2. Avokado, ikke advokado eller avocado. I Norge skriver vi den fete frukten med K!

3. Satsing, ikke satsning

4. Retssak, ikke retsak

5. Dessverre, ikke desvere, ikke dessvere og heller ikke desverre.

6. E-Post, ikke epost

7. Interessant, ikke interessang, ikke interressant, ikke interresant men altså med en R og to S’er

8. Etter hvert, ikke etterhvert

9. Hovedsakelig, ikke hovedsaklig

10. Uttrykk, ikke utrykk

11. For øvrig, ikke forøvrig

12. Fylt, ikke fyllt (men fullt). Det skrives og Fylte, ikke fyllte.

13. Henvendelse, ikke hendvendelse

14. I hvert fall/I alle fall, ikke ihvertfall og i alle fall ikke iallfall, iallefall ialle fall eller på noen som helst annen måte

15. Internett, ikke internet

16. Legitimasjon, ikke legimitasjon eller legemitasjon

17. Takknemlig, ikke takknemmlig

18. Potensial, ikke potensiale

19. Tillegg, ikke tilegg

20. Og helt Til slutt, ikke tilslutt

Husk disse pirkefeilene så blir verden til et bedre sted.

Samtidig er det viktig å ikke irritere seg for mye over gramatiske feil, da er du en mindre sympatisk type i følge en undersøkelse P4 har gjengitt her.