Julebordsesongen er her

Endelig er den tiden her igjen, den våte, drøye men aller mest koselige julebordssesongen. Men julebord trenger jo ikke nødvendigvis bare være hygge. Mange ansatte mener de blir utsatt for drikkepress, og for de aller fleste er det blitt en skikkelig fyllefest. Her er noen tips for at julebordsesongen din skal bli best mulig.

Bedriftene må sørge for mindre drikkepress, sier fagansvarlig Camilla Lynne Bakkeng.

– En del arbeidsplasser beskriver forventninger til at det skal drikkes alkohol i sosiale situasjoner med jobben.

Det er noe som kan by på problemer.

Akan oppfordrer folk til å danse mer, drikke mindre, og advarer mot å spørre hvorfor andre ikke drikker.

– Det kan være vanskelig for mange å si at de ikke drikker alkohol, og det er mange forskjellige grunner til at folk ikke drikker. Det er helt unødvendig å stille det spørsmålet, sier Bakkeng.

Hun mener det er viktig gode alkoholfrie alternativer, som er like tilgjengelig som alkoholen. Samtidig mener hun bedriftene bør legge vekt på andre ting enn bare alkohol.

– La mat og musikk være i fokus, for eksempel. Flytt julebordet fra kantinen til en restaurant. Alt dette vil redusere drikkepresset.

– Du får kanskje det julebordet du legger opp til. Forventninger til alkohol på julebord har mye å si.

Bakkeng viser til at en del ledere kvier seg for å gå på julebord, og at noen velger å gå hjem før midnatt.

– For etter det er det mange som ikke synes det er hyggelig. Det blir gjerne lønnsforhandlinger, medarbeidersamtaler, og folk skal kanskje si hva de egentlig mener om lederen.