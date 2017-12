Lever Elvis Presley?

Elvis Aron Presley døde i sitt hjem på Graceland 16. august 1977, men ikke alle tror livet til rockekongen endte der. I USA florerer det av nettsider og konspirasjonsteorier rundt hva som egentlig skjedde med Elvis Presley.



«Elvis’ far, Vernon, stavet mellomnavnet til Elvis feil på graven – Aaron i stedet for Aron, som hans mor ga ham. Dette er et tegn på at Vernon Presley visste at det ikke var sønnen i kisten», står listet opp som en av teoriene til de som ikke tror Elvis er død.

Video fra Graceland (men er dette bare en vaktmester)?

