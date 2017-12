Så mange starter julehandelen i siste liten

Julen nærmer seg med stormskritt og selv om veldig mange der ute er nesten i mål med årets julegavehandel er det mange som ikke er i nærheten. Overraskende mange faktisk, en undersøkelse gjort for Sparebank1 viser at nesten 300.000 nordmenn starter julehandelen denne uken, flest av de er menn!

Hele 240.000 norske menn, noe som tilsvarer tolv prosent av mannfolkene her til lands starter julehandelen denne uken. Tallene er hentet fra en fersk undersøkelse, som også viser at kun fire prosent av kvinnene er like sent ute som mennene. Det tilsvarer rundt 70.000 personer.

Men et flertall av befolkningen er faktisk tidlig ute med gaveinnkjøpene. Der stiller kvinnene sterkest – ifølge undersøkelsen er 63 prosent av kvinnene, mot 39 prosent av mennene, i gang med gavekjøp i november eller tidligere.

– Julehandel i siste liten har en lei tendens til å bli unødvendig kostbart. Når du har dårlig tid ender du fort opp med dyre gaver, leie bomkjøp eller begge deler, mener forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Gundersen oppfordrer til å planlegge hvem man skal kjøpe til, og hva og hvor man skal handle før man begir seg ut på handlerunden. Du gjør også lurt i å undersøke om butikken du drar til faktisk har varen inne for å unngå bomturer. Dette kan sjekkes på nett eller ved å ta en telefon til butikken.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse på oppdrag for Sparebank1.