Terminlisten for Bodø/Glimt i 2018 er klar

Bodø/Glimt feide all motstand til side i en forykende sesong i Obos-ligen dette året. Nå venter større motstand og et høyere nivå når det er klart for Eliteserie-comback på Aspmyra. Glimt åpner på nettopp Aspmyra mot et annet lag kledd i gult, her er den komplette terminlisten.

Serien starter allerede 11. mars på Aspmyra Stadion, og det er Lillestrøm som er første hinder på veien for Bodø/Glimt når de skal ta tilbake tittelen som det beste laget i Nord-Norge denne sesongen. Etter LSK følger Brann borte, Haugesund hjemme og Odd borte.

16. Mai-oppgjøret blir i år på Aspmyra ettersom det ble spilt på Alfheim sist gang. Tromsø er altså selvfølgelig motstander på fotballen sin nasjonaldag.

Glimt får tøff motstand de siste rundene da de skal til Åråsen og møte Lillestrøm tredje siste runde, får besøk av Vålerenga på Aspmyra nest siste og verst tenkelig motsander i siste serierunde. Da må nemlig de helgule ned til Trondheim og skal spille morte mot regjerende seriemester Rosenborg.

Til de som husker tilbake til nedrykkssesongen i 2016 (som om noen vil det….) så var det jo nettopp trønderne som sendte Glimt ned etter at de ble for stere på Lerkendal i siste serierunde. Vi krysser fingrene på at den historien ikke lar seg gjenta…

Her er den komplette listen for Bodø/Glimt i sesongen 2018: