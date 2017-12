Tips til deg som skal sende pakker før jul

Det er mange som sender pakker og brev rundt om i vårt langstrakte land til kjente og kjære. Heldigvis kommer de aller fleste fram i behold og tide, men noen gjør ikke det. Følg disse tipsene for å sikre at din forsendelse ender opp der den skal!

Vi lever i et langstrakt land, og ofte er familie og venner flere mil unna. Da er det greit å vite at julegavene kan sendes i posten, så lenge man gjør det riktig.

Her er noen tips posten selv har kommet med, til de av oss som skal sende en liten eller stor gave til noen de er glad i.

Noen av tipsene sier seg selv:

De tre første rådene er noe de aller fleste er klar over fra før av.

Bruk Postens sporingsapp for å holde kontroll over hvor alle registrerte pakker er, i tillegg til å få et varsel om når pakken kommer til hentestedet. Med appen får du også bestilt hjemkjøring om du ønsker det.

Feilsending skjer faktisk med mer enn ti prosent av all post, så bruk riktig adresse når du sender pakker. Folk kan ha byttet adresse over tid, så dobbeltsjekk dette med vedkommende før sending. I tillegg kan du selv gjøre andre en tjeneste ved å sjekke at Posten har registrert korrekt adresse på deg og din familie på Postens hjemmesider.

Sist, men ikke minst, pakkene bør påspanderes en god eske, spesielt i julen. Hvert år håndterer Posten flere hundre pakker som er falt ut av emballasjen. Det er ikke så moro å få julegaver som er avslørt ved ankomst.

Og så noen tips som du kanskje ikke har tenkt på:

Av de tingene som folk kanskje bommer mest på, er det kanskje fristen for juleposten som skjer mest hyppig. Juleposten bør sendes innen 16. desember hvis man skal være sikker på at den skal komme fram før julaften. Postpakker bruker lenger tid på å komme fram i julen enn noen annen tid på året.

I tillegg vil Posten veldig gjerne at folk henter pakkene sine raskt, ettersom postkontor sliter i juletider med en enorm korrespondanse over hele landet. Er du rask på labben, kan du også unngå en del tid for deg selv. Gjerne midt på dagen, siden det da ifølge posten er minst kø.

– Bruker du noen minutter ekstra på å følge disse rådene, gjør du jobben enklere for alle de som jobber for fullt for at pakkene, brevene og kortene dine skal komme fram, sier pressesjef John Eckhoff, i Posten Norge i en pressemelding.