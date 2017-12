Julebordsesongen er i gang for fullt, og mange der ute skal ut på nye eventyr fram mot jul. Det er ganske artig, litt mindre artig er det å våkne igjen dagen etterpå, med en forferdelig bakrus. Her er de beste tipsene mot hangovern!

Det finnes flere preparater på markedet som sies å kunne kurere fyllesyke dagen derpå.

Men vi spurte folket om å dele deres beste tips mot bakrusen i den hektiske juletida.

Her er tipsene mot fyllesyke:

Kald dusj

Ta en kald dusj. Drikk iskald Ingefærøl. Salt lakris hjelper også. Hvis du er veldig fyllesyk, ta en iskald pils. Spis salte nøtter. Så fyllesyk at du nesten dør: Ta noen shoter med iskald fisherman. Da blir formen på topp!

Ida

Aktivitet

Vær i aktivitet etter at du har kommet hjem. Drikk vann, og ikke legg deg før du kjenner at rusen begynner å gi seg. Men uansett, dagen derpå for meg er og blir en spy-dag.

Cecilie

Drikk vann!

Drikk mye vann 24 timer før du skal innta alkohol. Noen timer før, spiser du et godt, tungt måltid (f.eks en biff). Når du har begynt å ha i deg alkoholen, er det viktig å drikke et glass med vann per time. Trikset med å ikke bli fyllesyk er å drikke masse vann før og etter alkoholinntak. Det minimerer sjansen for å bli fyllesyk, det funker i hvert fall for meg.

Oddgeir

Bloody Mary

Min personlige favoritt er to Bloody Mary, alternativt én Bloody Mary og én Bloody Bull (samme drink, men Tequilaen erstatter Vodkaen). I denne herlige starten på dagen får man i seg både alkohol, vitaminer og mat i form av selleristilken. Med Tabascoen kan graden av svetting styres til en viss grad.

Knut

Allergitabletter

Det jeg gjør når jeg har vert ute på fylla er å hive i meg en zyrtec(allergitablett) og litt vann før jeg hopper til køys. Hvis du likevel ikke er helt i form neste dag, er det ingenting som er bedre enn en saftig kebab.

Christina

Softis med reker

Spis softis med reker! Helt sant, fungerer som olje for kroppen!

Milkshake

Det beste tipset må være å hive innpå mat når du står opp (gjerne med en stor sjokolademilkshake). Kan ofte bli litt uggen, legg deg deretter nedpå og ta en cowboystrekk! Storform når du står opp!

Toivo

B-vitaminer

Ta Paracet og et gigantglass med vann, og gå og legg deg igjen. Sov 1-2 timer eller mer (om du våknet tidlig), og du er frisk som en fisk etterpå! Eller rull deg inn under et godt og varmt ullteppe, sett på en film, drikk masse cola, og håp at du ikke dør selv om det føles slik ut… PS, melk er ikke å anbefale selv om det høres utrolig godt ut dagen derpå! Og spis B-vitaminer for å rense leveren for gifta du har inntatt natten før.

Gunn Beate

Spis salt

Å spise en teskje salt før man legger seg fungerer faktisk. Det hjelper til å binde vann i kroppen og du unngår dermed dehydrering og hodepine. Dessuten blir du forferdelig tørst etter en teskje salt, og dermed glemmer du heller ikke trikset med å drikke mye vann.

Runar

Drinkoppskrift

Ta i bruk det gamle trikset til Doug Coughlin fra filmen Cocktail med Tom Cruise fra 1988. Våkn opp og hell ned en Red Eye. Det er en drink bestående av 1/2 flaske lys øl (pilsner), et egg og 2 dl. tomatjuice. Selv om det høres rart ut, funker det hver gang.

Christopher

Vin med sitronbrus

Drikke videre er nok det beste, og da kan det være lurt å gi kroppen en Bloody Mary før mer øl skal drikkes. Jeg selv syns hvitvin og sitronbrus er en god kombinasjon dagen derpå, men hver sin smak.

Marchus

Reisesyketablett

Drikk vann og ta en stk. Postafen reisesyketablett når du kommer hjem fra festen. Fungerer garantert på meg. Det virker på balansenerven, og dermed holder både senga og rommet seg i ro, og du unngår også kvalme.

Randi

Enkelt råd

Mitt beste tips: Ligg HELT stille!

Øyvind

Sov i dusjen

Legg deg til å sove i dusjen med varmtvannet på. Når vannet er blitt så kaldt at du våkner av det, er du så stiv, støl og kald at fyllesjuken er borte-vekk. Egen erfaring fra studietiden i Trondheim.

Hans Petter

Mariekjeks

Mitt råd er bare å drikke seg så drita at man våkner drita. Da er det bare å fylle på med pils og litt mat i ny og ne, så overlever man dagen. Neste dag er du frisk som en fisk. Dersom man ikke er tilstrekkelig full når man våkner, eller at man er tom for pils så, har Mariekjeks vist seg å være veldig bra hvis man er uggen i magen.

Jan Erik

Fet mat

Det beste tipset er rett og slett fet krydderet mat, helst litt salt, og store mengder veske vann, brus, juice osv. Det viktigste er masse veske, for kroppen tørker ut etter en fuktig kveld på byen. PS: Hvis du reparerer med øl eller sprit, utsetter du bare bakrusen.

Geir

Egg, salt og fett

Spis Sharonfrukt. Vitamin- og mineralbombe som inneholder de vitaminene og mineralene kroppen tappes for.

Arve

Farris

For å få i kroppen noe tilnærmet fast føde som samtidig ikke provoserer magen for mye sverger jeg til bløtkokt egg, med smør eller margarin oppi og absolutt salt! Salt er viktig for å bygge opp elektrolittbalansen i organismen. Annet saltholdig men samtidig mild føde som som hjelper er milde ferdiglagede supper som varmes lett i mikroen. Kan også være Rett-i-Koppen tomatsuppe eller ertersuppe. Personlig foretrekker jeg rent kullsyreholdig mineralvann som Farris eller Olden uten smak for tørsten. Disse inneholder naturlige mineraler som også bidrar til elektrolytt nivået i kroppen. BonAqua og en del andre er bare kullsyreholdig springvann som ikke gjør samme nytten.

Ole

Beveg deg

Kom deg opp og ut i frisk luft selv om det ikke er det som frister mest! Ta deg en tur og beveg deg og snart skal du se at formen er bedre enn hva den ville vært om du fortsatt ble liggende i sengen! Du kommer deg garantert tidligere «på beina» enn hva du ville gjort om du ble inne å synes synd på deg selv!

Cecilie

Oppkast

Beste tipset er uten tvil dette: Ta oppstilling foran toalettet, åpne dolokket, stikk en finger eller fire i halsen å kast opp! Gå til sengs! Neste morgen våkner du opp i toppform, hiv innpå masse god mat/drikke for å få energi igjen. Så er det hælene i taket å tenna i tapeten neste dag også hvis man skulle være så heldig å ha fri da. Rai rai!

Thomas

C-vitamin

Samarin og litt C-vitamin tas før du legger deg. Finnes ikke dette er brusende C-vitamin like grei Har du ingen av disse midlene, kan du bare grave deg ned for dagen etter skal du neppe noen sted…

Antony

Burger med kebabsaus

Selv foretrekker jeg en burger med sterk kebabsaus istedet for dressing. Liker du kebab, så dropp for all del den hvite sausen. Drikk masse vann til maten. Dagen derpå: Nå er det viktig å få unnagjort bommelom snarest. Når det er gjort så er tiden inne for onani, om man ikke fikk seg noe på byen. Da er man klar for en god dusj. Disse tre tingene må til for å føle seg så fresh som mulig. Hiv så innpå en god frokost (kalde pizzarester og klementinjuice er en god kombo for fyllesyke).

Geir Ivar

Buljong

Bilsyketablettene tar kvalmen, de gjør deg også litt døsig, men det kan vel kanskje være greit å ta igjen litt søvn. På fylla tisser du mye og skiller ut mye saltstoff, for at kroppen skal klare å ta til seg væske igjen trenger den påfyll av saltstoffer, buljong er salt og godt. Så er det bare å huske på å drikke også.

Tord

Ingefær og honning

Rasp opp litt rå ingefær, bland i en halv sitron. Dersom en ønsker å drikke dette varm, hiv oppi en t-skje med honning. Drikk dette og et stort glass vann, og sov i en time til! Funker! Og, før en går ut å i det hele tatt drikker, ta allergimedisin. Om det er psykisk eller ei, det bruker å fungere.

Dorthe

Sov lenge

Stå opp tidlig, si halv ni ni tiden. Og gå deg en tur i rundt 20 minutter. Dra så hjem, spis en feit frokost. Gå så rett å legg deg.. Sov til rundt kl 16.00, og vips! Merker ikke gårsdagen på kroppen i det hele tatt!

Eyvind

Eplejuice

Mitt beste råd dagen derpå er å spise frokost med en gang man står opp, uansett om man er sulten eller ikke. Eplejuice er en sikker vinner.. Er ikke helt sikker på hvorfor, men det funker dagen derpå! Nå skal det sies at jeg sjelden har lyst på frukt dagen derpå, men heller potetgull, burger osv. Men hvis man nå får i seg en banan, tross andre behov, så hjelper det mye på vei.

Cathrine

Ferskvannsalge

Finnes vel flere ting som hjelper, men ikke mye som er dokumentert. Personlig går jeg for ferskvannsalgen Chlorella. 6-7 gram av denne algen før man begynner å drikke, og tømmermennene oppsøker noen andre i stedet. Nesten garantert. Med mindre man f.eks tyller i seg rødsprit og ekte absint. Eller kombinerer rødvin med intoleranse for garvesyre. Eller holder det gående i 24 timer… Da får man heller bare ha vondt i hodet. Dessuten hjelper det visstnok med en skikkelig fritert engelsk frokost dagen derpå, for å få i gang systemet.

Bent