Nordlendinger er de mest aktive netthandlerne

En undersøkelse gjennomført av InFact Norge viser at rundt 72 prosent av alle nordlendinger handlet varer på nett i 2017. Dermed har de tre nordligste fylkene de mest aktive netthandlerne i Norge.

Den landsdekkende undersøkelsen – som er gjennomført av InFact Norge på vegne av nettforhandleren Wee.no – viser at stadig flere nordmenn velger å bruke PC, nettbrett eller smarttelefon når de handler fysiske varer. 68,5 prosent av personer over 18 år svarer at de handlet varer på nett i løpet av 2017.

Dette er en økning på 10 prosent fra InFacts forrige, tilsvarende måling for 2016, der 58,8 prosent av respondentene svarte at de handlet varer på nett.

Nordlendinger på topp

Hvor du kommer fra har noe å si for om du handler varer på nett eller ikke – og hvor mye du bruker. På topp finner vi Nord-Norge, der hele 71,7 prosent av respondentene oppgir at de handlet på nett i fjor.

Nordlendinger bruker også mest penger på netthandel – her oppgir 21 prosent at de brukte over 15000 kroner på online varehandel i fjor.