De 5 vanligste sexskadene

En undersøkelse viser at 5 prosent tar seg fri fra jobb på grunn av skader under sex. Å bli skadet under en kveld med het action, kan være et mareritt for de aller fleste. Men – det skjer oftere enn man tror.

Ifølge Telegraph viser en undersøkelse fra 2010 at 5 prosent har tatt fri fra jobben på grunn av skader pådratt under sex. Vi har alle hørt begrepet «sikker sex», men hvor sikkert er det egentlig? I teorien burde vi alle ha på oss en hjelm under selve akten.

Inspirert av Telegraph og lelo.com, har Side 2 samlet 5 vanlige sexskader som du mest sannsynlig kommer til å oppleve en eller annen gang.

1. Kondomer som forsvinner

Selv om det er påbudt å bruke kondom under akten, kan den likevel gli av uten å måtte ønske det. Dersom man er ekstra uheldig, kan den også svelges under oralsex. Om man selv ikke klarer å få ut kondomen ut på egenhånd, kan man bare le av hele hendelsen mens legen trekker den ut for deg.

2. Bitt

Bitemerker, blåmerker og «sugemerker» er de vanligste skadene som blir påført under sex. Blåmerker oppstår dersom er litt på den røffere kanten, og sugemerker oppstår når kyssing på nakken ikke er nok. Biting kan ende opp litt farligere enn det man selv er klar over.

3. Rifter nedentil

Underlivet håndterer mye mer enn man tror. Likevel kan det oppstå skader om man ikke er forberedt nok før selve akten eller om man foretrekker litt røffere action under hyrdestunden.

4. Strekk i muskler

Noen ganger overvurderer vi våre gymnatiske evner, spesielt når endorfinene slippes under sex. Om du noensinne lurer på hvorfor man blir stiv som en stokk etter en kveld med ekstra pasjon, så kan det være fordi man bruker gjerne flere muskler man selv ikke visste man hadde.

5. Brukket penis

Penisbrudd kan skje i virkeligheten. Ikke er det bare på ekte, men det er vanligere enn man tror. Ikke kan bare ivrig sex pådra seg skaden, men uforsiktig «alenetid» kan føre til bruddet.

Telegraph melder også disse sexskader er ganske vanlige:

1. Brannsår fra tepper

2. Angrep fra katter

3. Dødsfall

4. Brukne ben

5. Ryggskader