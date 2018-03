Hva skjer med kroppen hvis du slutter å ha sex?

Har du slått opp med partneren eller bestemt deg for å ikke ha sex, kan det ha flere effekter på kroppen din. Både positive og negative effekter.

Å ikke ha sex kan påvirke kroppen på flere forskjellige måter. Har du god helse og bare har stoppet å ha sex fordi du ikke har en partner eller har bestemt deg for det, kan du oppleve noen forandringer på kroppen.

Reader’s Digest har snakket med sexterapeut Sari Cooper, som sier at hun ofte får høre utsagnet «ute av syne, ute av sinn» fra klientene sine.

Med andre ord, fordi sex ikke er lett tilgjengelig for deg, kan du oppleve at du tenker mindre på det. For andre kan det å avstå fra sex ha helt motsatt effekt – man får enda mer lyst på det.

Her er noen av de mer vanlige reaksjonene du kan få hvis du slutter å ha sex:

1. Du kan føle deg mer trist til sinns

Sex handler mye om fysisk kontakt.

– Når folk har sex, har de vanligvis kroppskontakt, og dette er den første primitive måten vi mennesker blir trøstet på (av moren vår når vi er babyer), sier Cooper.

Kroppskontakten ved sex kan hjelpe til å regulere humøret vårt, gjennom utskillelsen av kjærlighetshormonet oxytocin.

2. Er du kvinne, kan du oppleve at skjeden blir tørrere

Er du ikke opphisset, kan du oppleve at skjeden blir tørrere.

Det er ifølge Cooper viktig å holde det gående på egenhånd, selv om man ikke har en partner.

3. Menstruasjonssmerter kan bli verre

Ifølge doktor Lauren Streicher, kan man oppleve at smerter under menstruasjonen blir verre hvis man ikke har sex.

– Livmoren er en muskel og mange kvinner vil få en sammentrekning av livmoren når de får orgasme. Dette fører til at blodet strømmer raskere, noe som igjen vil kunne redusere menstruasjonskramper, sier hun til Reader’s Digest.

4. Risikoen for kjønnssykdommer blir mindre

Noe positivt oppe i det hele! Ikke en overraskelse kanskje, men det gjelder også for infeksjoner via urinrøret. Det kommer imidlertid an på hva slags sex du har.

– Det er samleie som forårsaker en potensielt høyere risiko for tilbakevendende blæreinfeksjoner, sier doktor Streicher.

5. Stressnivået kan øke

Ifølge britiske National Health Service (NHS) reduseres stressnivåene våre når vi har sex. Har du allerede sex for å være mindre stresset, kan det å plutselig slutte gjøre deg mer stresset igjen, skriver Independent.

Kilde: Reader’s Digest