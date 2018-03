Stakk av med pris

Musikkforleggerprisen 2018 ble mandag kveld delt ut. Prisen deles ut for å hedre arbeidet gjort av norske komponister, låtskrivere og musikkforlag i året som har gått. Låtskriver Caroline Ailin fra Bodø var nominert til to priser – «Årets opphaver – populærmusikk» og prisen «Årets verk innen populærmusikk», sammen med Ian Eric Kirkpatrick og Emily Warren Schwartz for Dua Lipas hitlåt «New Rules».

Den samme låten var nominert til flere prisen under Brit Awards tidligere i år. Blant de nominerte i kategorien «Årets verk innen populærmusikk» var også Sigrid og hiten «Don’t Kill My Vibe», og Astrid Smeplass – kjent som Astrid S, med låten «Breathe». Men det var Caroline Ailins låt som stakk av med prisen.

Juryen begrunnet blant annet at vinneren har klart å kombinere umiddelbarhet med kompleksitet.

– Det er utrolig artig å vinne. Det er en bra avslutning på et vilt år – eller en god begynnelse på et nytt, sier Caroline Ailin i en pressemelding.

Sangen er streamet over en milliard ganger og var i en periode i høst øverst på hitlistene i Storbritannia. Den har også vært inne på topp 20-listen i USA. Caroline Ailin skrev sangen på en låtskrivercamp i USA så langt tilbake som mai 2016. Aldri hadde hun trodd at sangen skulle bli så populær som den endte opp med å bli.

– Jeg husker at når jeg var ferdig å skrive den så var jeg ikke fornøyd. Jeg var misfornøyd med det andre verset i sangen, sa hun i et intervju med AN før jul.

Caroline Ailin var nominert i den samme kategorien for populærmusikk i 2017, og i 2016 fikk hun prisen «Årets gjennombrudd».