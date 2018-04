Glemmer å være miljøvennlige på ferie

Reisebyråer ber ferierende nordmenn huske sine miljøvennlige vaner også når de er på ferie.



– Nordmenn er for dårlige til å ta med seg sine miljøvennlige vaner på ferie, sier kommunikasjonsansvarlig Nora Aspengren i reisebyrået TUI.

Det hjelper ikke å kildesortere hjemme, hvis du kaster søpla di på stranda i syden, mener hun.

– Vi er flinke hjemme i Norge, vi kildesorterer og kjører Teslaer. Men når vi skal på ferie så tenker vi kanskje ikke på det på samme måte, sier Aspengren.

Ofte reiser vi til steder som ikke har samme infrastruktur som vi har i Norge. Da må man være ekstra bevisst, mener hun.

– Da er det enda viktigere at du for eksempel ikke kaster søppel når du er på stranda, at du kanskje kutter dusjetiden med to minutter og at du handler lokalt hvis du kan det, sier hun og fortsetter:

– Det er mange småting man kan gjøre for å bidra postivt, men jeg tror ikke det er mange som tenker på det når de endelig har fri fra hverdagen og skal ta seg en ferie.

– Reiseselskapene må ta ansvar

Aspengren sier reiseselskapene også kan bli bedre på å opplyse de reisende.

– Det kan også ha noe med å gjøre hva vi som reisebyrå kommuniserer. Du skal for all del kose deg, det er ikke det det handler om. Men vi er nok mer bevisste på det i vår egen hverdag.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, er enig i at reiseoperatørene burde ta sin del av ansvaret.

– Reiseselskapene har en rolle i å tilrettelegge og veilede slik at vi som skal ut på reise kan ta gode miljøvalg.

Riise ber ferierende nordmenn huske å ta med seg vanene sine på tur.

– Bruk mindre vann og strøm, spis mest grønt og fisk fremfor en kjøttmiddag. Dette er gode miljøregler både hjemme og på tur, sier hun til P4.