Har du teip i bilen? Det bør du!

Våren er høysesong for steinsprutskader, og derfor kan det være lurt å ha teip i bilen.



I løpet av 2017 betalte forsikringsselskapene nesten 1,6 milliarder kroner i erstatning for steinsprutskader landet over, og mye tyder på at summen vil bli langt høyere i 2018.

– Når snøen smelter blir småsteiner og annet rask i veibanen virvlet opp, og smeller inn i frontruten, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Pål Rune Eklo.

Når uhellet først har skjedd, er det særlig én ting som er viktig – nemlig å dekke til skaden raskest mulig med en teipbit.

«Hvis du får en rose i frontruten er det viktig å dekke den til raskest mulig med teip. En ubeskyttet sprekk vil bli fylt av skitt, og da kan det være umulig å reparere den. Glassverksteder deler gjerne ut spesielle klistremerker for formålet», skriver Gjensidige i en pressemelding.

Koster mye å bytte

Forsikringsselskapene anbefaler bileiere å fikse skaden så raskt som mulig, slik at ruten ikke sprekker opp.

Gjør du det, er utbedringen gratis. Årsaken til dette er at nyere bilmodeller har ruter med varmetråder, sensorer og elektronikk – som er dyre å bytte.

Kunder som kommer og utbedrer ruten før den sprekker opp, «belønnes» derfor med gratis reparasjon.

Venter du til den sprekker, må du sannsynligvis betale en egenandel.