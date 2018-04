Hvor mye penger?

Er du bedt i konfirmasjon denne våren, grubler du sannsynligvis på hvor stor gave du skal gi til konfirmanten. En undersøkelse fra 2016 kan kanskje hjelpe deg litt på veien.

Undersøkelsen viser, ifølge Din Side, at konfirmanten i gjennomsnitt får så store pengegaver:

* Fra foreldre: 11.100 kroner

* Fra besteforeldre: 6.300 kroner

* Fra tanter og onkler: 1.100 kroner

* Fra venner og øvrig familie: 600 kroner

Undersøkelsen viste også at en gjennomsnittlig konfirmasjon kostet foreldrene 36.500 kroner å arrangere. Da er festen, antrekket til konfirmanten og foreldrenes gave medregnet i totalsummen.

– Utgiftene er på størrelse med et minibryllup, og gavene vi gir på nivå med bryllupsgaver. Å punge ut med over 36.000 kroner for å feire konfirmanten er galskap, sa forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, til Aftenposten i forbindelse med at tallene ble offentliggjort.

Det var foreldre som hadde arrangert konfirmasjon i løpet av de siste 24 månedene som ble spurt i undersøkelsen.