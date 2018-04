Send post fra postkassen

Posten innfører nå en ordning der du kan sende post fra din egen postkasse.

– Dette er et tilbud for dem som ønsker en enklere hverdag og denne nye tjenesten bidrar til nettopp det, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Mange som har vokst opp på landsbygda i Norge husker kanskje at man tidligere kunne sende post nettopp fra egen postkasse – ved å sette på et gult merke.

«Digitalt frimerke» skrives for hånd

I den nye ordningen tas det i bruk såkalte «digitale frimerker».

Et digitalt frimerke kan kjøpes på posten.no, og er gyldig i syv dager. Koden du får, skriver du for hånd øverst til høyre på konvolutten eller pakken du skal sende, og deretter legger du den i postkassen din.

«Deretter legger du det du skal sende i din egen postkasse, så kommer postbudet og henter neste virkedag», står det på nettsidene. Prisen er vanlig porto, pluss 15 kroner ekstra for hentingen.

– Fysiske leveranser blir ikke gammeldags, det skjer bare på nye måter. De kundene som allerede har testet løsningen er superfornøyde og sier at dette dekker et behov. For oss i Posten er det spennende å kombinere ny teknologi og tradisjonelle postkasser, sier Wille i en pressemelding.

Ting som skal sendes fra din egen postkasse må veie under to kilo og passe i postkassen.