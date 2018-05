Trafikkstøy gir dårligere helse

Krangler du med partneren om hvorvidt vinduet bør stå åpent om natten eller ikke? Forskere ved Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz i Tyskland hevder nå at de sitter på fasiten – og de ber deg lukke vinduet litt brennkvikt.

Studien, som er ledet av kardiolog Thomas Münzel, viser at du har større risiko for å få hjerteproblemer og depresjon hvis vinduet står åpent. Årsaken er trafikkstøy, skriver blant andre RTL.

Det hjelper ikke at du ikke våkner av støyen; bare én enkelt bil kan frigjøre stresshormoner som kan øke kolesterol og blodtrykk, hevder forskerne.

Ifølge Münzel gjør støyen, enten du våkner av den eller ikke, at risikoen for hjerteinfarkt og slag øker – samt at faren for depresjon og angst blir større.

Skulle du være helt avhengig av den friske luften utenfra, har imidlertid forskerne et godt råd, skriver Nettavisen:

Sett på ørepropper.