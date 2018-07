Fredag den 13. er ingen ulykkesdag

Trodde du fredag den 13 var en ulykkesdag? Tro om igjen…

Mange i Norge forbinder fredag den 13. med ulykke, mens det er en lykkedag i Italia. De som har angst for fredag den 13. kan imidlertid ta det med ro.

– Fredag den 13. er faktisk en sikrere dag enn alle andre fredager i året.

Statistikken viser at det skjer færre ulykker fredag den 13. Sjansen for å bli utsatt for bilulykker denne fredagen er 12 prosent mindre enn andre fredager og vi ser samme tendens for reiseskader, brann-, vann- og personskader, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Fredag den 13. er fra gammelt av forbundet med mye overtro, og tallet 13 har vært sett på som et tegn på ulykke. Mange steder unngår fremdeles å bruke tallet 13 i f.eks. gatenummer, etasjer, hotellrom og seterader på fly.

– Overtroen er sterk hos mange, og det skal man ikke kimse av. Når det likevel viser seg at fredag den 13. ikke er en så stor ulykkesdag som mange har inntrykk av, henger dette trolig sammen med at folk er ekstra varsomme denne fredagen, at de tar færre sjanser enn normalt. Folk er bevisst fredag den 13. og tar sine forholdsregler, sier han.

Fredag verste ulykkesdag

Generelt er fredager en ulykkesdag. Det er flere trafikkulykker, reiseskader, tyveri og innbrudd fredager enn andre dager i uka.

– Men det har lite med magi og forbannelser å gjøre, men skyldes trolig mer at trafikken og stressnivået er større på fredager enn andre ukedager. Folk skal rekke over mye på en gang og reiseaktiviteten er langt større enn resten av uka.

Likevel ser vi at fredag den 13. ikke skiller seg ut negativt i ulykkesstatistikken, sier Brandeggen.

Nordlendinger mest overtroiske

I en undersøkelse utført av Norstat på oppdrag fra Tryg Forsikring noen år tilbake, kom det frem at mer enn hver tredje nordmann karakteriserer seg selv som overtroisk. De mest overtroiske fant en i Nord-Norge, mens folk i Oslo var de minst overtroiske.

Undersøkelsen viste også at kvinner var betydelig mer overtroiske enn menn, og at andelen overtroiske synker i alderen 40 år og oppover.

Blant de som var overtroiske var det mest ulykke forbundet med å passere en svart katt som krysset veien foran en, samt å gå under en stige.

– Jeg tror vel at man trygt kan passere både svarte katter og stiger fredag.

Skulle det skje noe får man heller skrive det på kontoen for uflaks. Når så er sagt, også erfarne forsikringsfolk kan være overtroiske. Det er ingen som banker så mye i bordet som oss, poengterer han.

Kilde: Trygg forsikring