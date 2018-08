Bjørnbak: – Dommeren var ufin idag!

– Jeg prøvde å kommunisere med dommeren men fikk bare beskjed om å holde kjeft, var noe av det glimtkapteinen hadde å si om dagens dommer etter Bodø/Glimt’s 1-1 kamp mot Odd. Hør va kapteinen hadde å si om resten av kampen her:

Det endte 1-1 mellom Bodø/Glimt og Odd på Aspmyra i dag. Bodø/Glimt fikk første overtak etter et flott innlegg av Amor Layouni som landet rett på foten til Kristian Fardal Opseth, hvor han ikke hadde noen problemer med å tuppe den forbi Rossbach i Odd-burdet.

Gleden varte riktig nok ikke lenge ettersom Odd fikk frispark fire minutter senere i farlig posisjon. Akkurat som i motsatt oppgjør stilte Espen Ruud seg opp og banket ballen i krysset og til 1-1.

1-1 ble altså sluttresultatet i en kamp begge lag i forkant av dagens oppgjør nok så for seg å ta alle 3 poengene. Glimt er riktig nok det laget som muligens burde føle seg mest snytt, sett etter at hele Aspmyra ropte på straffe i første omgang, noe som reprisene viser de hadde god grunn til. Geir Andre Herrem hadde også en megasjanse like før slutt som en spiss skal sette i de fleste tilfeller.

Vi tok en prat med kaptein Martin Bjørnbak etter kampslutt, hør hva han hadde å si her: