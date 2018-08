Snap med politiet!

Politiet i Bodø har laget en ny snapchatprofil, utelukkende for å kunne kommunisere med festivaldeltakere på parkenfestivalen i helgen!

Politiet i Nordland vil være på Snapchat under Parkenfestivalen i Bodø til helgen Vi har gjort klar en profil på Snapchat som heter «Politietiparken».

Denne vil være i drift tidsbegrenset periode, torsdag, fredag og lørdag fra klokken 1600 til 2400. «Politietiparken» er tiltenkt de om lag 16000 som besøker festivalen, og den stenges i etterkant.

«Vi ønsker å gi publikum muligheten til å enkelt kunne tipse politiet om de ser eller opplever noe de synes politiet burde vite. Det er primært for å skape trygghet. Vi ønsker at flest mulig skal få kose seg på festival, uten å bli utsatt for ubehageligheter, som for eksempel vold eller narkotika.»

Snapchat erstatter ikke fysisk tilstedeværelse, det er ment som et supplement for kontakt med publikum. Den erstatter heller ikke nødnummeret, det er fortsatt 112 som gjelder ved nødssituasjoner, også for de som er på festivalen.

«Internt hos oss er dette et samarbeid mellom Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, Geografisk driftsenhet Salten og Stab for kommunikasjon.»

Dette sier Trude Rønningen, etterforskningsleder i Nordland politidistrikt.