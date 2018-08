Ukås låt, uke 32

Hver fredag velger vi en ny, kul, bra, spenstig eller har imponert oss på et eller annet vis, låt som vi spiller ekstra ofte i løpet av den kommende uken og gir litt ekstra oppmerksomhet rundt. Hør hva som er ukens låt i uke 32 her:

Artisten som er innehaver av denne ukens låt heter Elizabeth Jade Bird, men går under artistnavnet Jade Bird og kommer fra Hexham i England. Hun har vært i den store artistverdenen i rundt ett år nå. Hun ble blant annet beskrevet av Rolling Stone magazine at hun har en «robust» og «rå» vokal, i tillegg ble hun kåret til «Country-artist å se opp for i 2017».

Det virker som hun har lagt litt om fra countrystilen til mere punk-rock, og lurt er det av den nå 21 år gamle britiske artisten, for denne låten hun slapp i dag den 3. August den rocker!

Ukens låt heter «Uh huh» med Jade Bird!