Etter fantastiske helger med festivaler som Opptur, Langsandfestivalel, Parkenfestivalen, Musikkfestuka og mye mer er det igjen denne helga klart for nok en festival i Bodø. Nemlig den studentorganiserte festivalen Bakgården 2018.

Kulturlivet i Bodø får bare mer å by på hvert år, men like viktig er det at det er noe for alle. Bakgården er en 1-dagers festival som markerer avslutningen på fadderperioden i Bodø. Tidligere har Bakgården blitt arrangert i selve bakgården på universitetet og i solparken. I år låner de venuen til Opptur og bygger scenen på Bankgata.

Plakaten til årets Bakgård-festival bærer ingen preg av at dette er et studentarrangement, med store navn som Martin Jensen og Staysmann & Lazz, i tillegg til allsang fra Trang fødsel pluss lokal musikk fra Regnvær er dette en festival for alle og ikke bare studentene, skal vi tro arrangørene selv.

Hør hva gjengen bak Bakgården 2018 hadde å si om årets festival her: