Parken Ung arrangeres for første gang i år, vår redaksjon er såklart alt for gammel til å kunne dekke festivalen. Derfor har vi hentet inn en ung reporter som skal anmelde alle konsertene! Les alt om Parken Ung her:

Tia Elvira Torgnysdatter (10) heter vår unge reporter, hun skal informere deg om alt du trenger å vite forran Parken Ung. Selv gleder hun seg mest til Bendik.

– Jeg tror det blir artig, jeg gleder meg masse men synes det er dumt at det regner og er litt redd for at det kan ødelegge litt, sa Tia i Radio 3 sitt mobile studio i Rensåsen før første band gikk på scenen.

Første artist ut var The 5 Lads, et ungdomsband fra Bodø. Et Rock/Blues-band som startet festivalen med krutt! Vår reporter mente konserten var veldig bra og hun likte den «rocka» stilen. Ekstra pluss var at de fortalte en vits på scenen!

Terningkast: 5!

Neste ut var Virkelig. Oppsumeringen her var veldig grei: Alt var bra og ingenting var dårlig.

– Det var veldig fint når de spilte «Cecilie» og de hadde en fin opptreden. Man kunne lett se at de koste seg på scenen, sier Tia.

Terningkast: 6!

Neste ut var Regnvær på Skogsscenen, i likhet med Virkelig er dommen enkel: Alt bra, ingenting dårlig.

– Vokalisten synger utrolig fint og det var vakkert å høre på, legger Tia til.

Terningkast 6!

Etter Regnvær hadde startet slik at regnværet bokstavelig talt høljet ned over Rensåsen var det tid for Bendik! Nok en artist som synger utrolig fint mener vår reporter på. Rart det med at artister synger så bra..

– Det var ekstra artig når hun «Stage-divet», konstanterer hun.

Terningkast 6!

Til slutt ble festivalen avsluttet på Parkscenen og festivalens hovedscene. Ført med Kjartan Lauritzen, som imponerte vår unge reporter, men hun skulle heller likt å sett en annen artist.

– Var kult og se på, men skulle aller helst ønsket at Kristian Kristensen var her, sier hun.

Sistnevnte måtte altså kansellere Parken Ung i siste sekund, og inn steppet altså Lauritzen.

Terningkast 4!

Aller sist ut var popkometene Arif & Unge Ferrari. De har toppet mange hitlister det siste året og spilt på flere festivaler som blant annet Opptur i Bodø for bare noen uker siden.

Tia syntes det var veldig god stemning under sistekonserten, og mente det var kult at alle sang med.

– Han prøver kanskje litt for hardt, men fortsatt en verdig avslutning på festivalen.

Terningkast 5!