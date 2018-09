Helgen som var ble det arrangert Coverbandfestivalen som var festival nummer seks på rappen i Bodø og omegn. Til nå er det kun Parkenfestivalen som har klart å selge ut alle sine billetter. Da må man stille seg spørsmålet, er det for mange festivaler i Bodø?

Vi sendte vår utgående reporter med mikrofon for å høre hva folkene på gata i Bodø synes. Er det for mange festivaler i Bodø? Er de for like? Hva savnes eventuelt i kulturbyen Bodø?

Svaret får du her: