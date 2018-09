Karakter skal dø i serien

«Modern Family» går inn i sin tiende sesong, men det blir store forandringer, røper Christopher Lloyd, en av serieskaperne, til Entertainment Weekly. En av karakterene i den populære serien vil nemlig gå bort, hvem det blir er enda ikke røpet.

– Vi tar for oss noen store livshendelser i denne sesongen. Blant annet skal vi takle et dødsfall, som er noe de fleste familier må gå gjennom. Det er ikke enkelt på TV, fordi det er et så vanskelig tema. Samtidig er det feil hvis denne familien ikke skal måtte oppleve det, sier han.

Hvem av skikkelsene som blir skrevet ut av serien på et så dramatisk vis, sier ikke Lloyd noe om. Heller ikke på hvilken måte vedkommende vil dø. Men han forsikrer at det vil bli en gripende seanse som vil strekke seg over flere episoder.

Serieskaperne har ikke kontrakt med ABC ut over den kommende sesongen, men de håper at TV-kanalen vil gå for minst én runde til. Men skulle sesong ti bli den siste, så er handlingen tilpasset det.

– Får vi gjøre mer, så satser vi på det. Ender det opp med at vi pørvde, men ikke fikk det til, så blir dette uansett en fantastisk finale, sier Lloyd.

Første episode av «Modern Family» gikk på lufta i 2009. De mest kjente skuespillerne i staben er Ariel Winter, Ed O’Neill, Eric Stonestreet, Jesse Tyler Ferguson, Julie Bowen, Nolan Gould, Rico Rodriguez, Sarah Hyland, Sofia Vergara og, Ty Burrell. Flere av disse får over fire millioner i honorar per episode.

I Norge er det TV 2 Humor som sender den prisbelønte komiserien. Mens sesong 10 starter i USA om noen uker, ligger Norge én sesong bak skjema.

Kilde: VG.