Lokal låt er ukas låt!

Hver uke kårer vi en låt vi synes utmerker seg positivt eller som har aspekter som treffer oss! Denne uka er det en lokal låt fra lofotværingen Bendik Kajander som treffer oss på begge de punktene med sin siste singel «Hjem».

Ukas låt i uke 38 heter «Hjem» og det er ingen ringere enn Kajander som står for nyutgivelsen.

Fra før av vet vi at Kajander har en flott nordnorsk vokal og synger på dialekt, vi vet og han har en tendens til at låtene hans enkelt setter seg på hjernen og er gjerne noe man nynner på mens man går ute på gaten.

Denne singelen har han gått litt ut av hans «klassiske» spor, men fortsatt er mange av kjennetengnende hans der, akkurat slik vi liker det!

I følge han selv er låten veldig pesonlig for han, og at den handler om noen som en gang var der, men som ikke er der lengre. Det gjør umiddelbart at man får et ekstra inntrykk av låten og når man lytter ekstra godt på teksten er det lett at frysningene dukker opp.

Vi synes låten er herlig, flott, fantastisk og nydelig. Denne ukas låt er Hjem fra Kajander. Du kan høre den nedenfor her, og daglig hos oss på Radio 3 Bodø!