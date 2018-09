Dansk band med ukas låt

Uke 37 byr på et vanskelig valg når det kommer til ukas låt. Forrige uke slapp en rekke artister fantastisk musikk. Så mye ny musikk på kanalen kommende uke er å vente seg, men bare en kan bli kåret til ukas låt:

Den danske hitmaskinen Lukas Graham var en av mange profilerte artister som slapp ny musikk sist fredag. Vi kjenner Graham gjennom hits som «7 Years», «Off To See The World» og «Mama Said». Vi har selvfølgelig også sett han på Trænafestivalen noen år tilbake, en konsert som gjorde at mange nordlendinger fikk øynene opp for det talentfulle danske bandet.

Fellesnevneren for de tre nevnte låtene over her er at de er alle veldig mye trykk i, og er «raske» låter. Det er et konsept bandet fra København i Danmark har gått litt ut av med deres siste singel «Love Someone». Singelen er rolig, men like så herlig og deilig å lytte til.

Ukas låt i uke 37 er Lukas Graham sin siste singel, Love Someone. Hør den her: