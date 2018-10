Amerikansk DJ-stjerne kommer til Bodø

Festivalsommeren i Bodø 2019 blir bare mer og mer å glede seg til. Nå har Opptur sluppet en av sine headlinere og det er overhode ingen småfisk som kommer til Bodø for å spille på Bankgata neste sommer. Selveste Steve Aoki tar turen til Bodø!

Steve Aoki er et av verdens største DJ navn, månedlig hører over 15 millioner på han på streametjenesten Spotify, og hans mest spilte hit, Just Hold on, har intet mindre enn 357.041.081 avspillinger på Spotify! Det er store tall og til sammenligning bare noen få færre en A-Ha, som headlinet Parken ifjor, sin superhit Take On Me som har 362 millioner avspillinger.

Den amerikanske DJ’en har også samarbeidet med en rekke profilerte arister, noen som kan nevner er Will.i.am fra The Black Eyed Peas, Nicky Romero, Afrojack, Bebe Rexha, Hardwell, Linkin Park med mange fler, også Norske Alan Walker og Matoma har superstjernen laget låter med, i tillegg til at han også har gitt ut flere låter med Ina Wroldsen på vokal.

Ingen tvil om at han er glad i Norge, Aoki, som også steppet in i siste minutt på Palmesus i år da de fikk en kansellering.

Aoki er også kjent for å være noe mer aktiv på scenen enn dj’er flest og har også et eget nummer hvor han kaster kake på folk.

Bodø bakeri og Agamat, her er det bare å kjenne deres besøkelsestid og allerede nå begynne å bake!

Det kommer uten tvil til å bli en skikkelig fest når en av verdens mest profilerte DJ´er inntar Oppturfestivalen i 2019!