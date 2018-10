Blåfrost slapp programmet for 2019

Tradisjonen tro ble det stor fest på Slipen scene på Rognan da Blåfrost slapp hele programmet for festivalen som skal være i februar 2019.

På forhånd var det stor spenning for hvilke artister denne tradisjonsrike festivalen skulle by på i 2019.

Avisa Nordland sendte slippfesten direkte, og skrev på forhånd at det var noe spesielt med Blåfrost, hvor slippfesten nesten er like stor som selve festivalen.

Som vanlig var Tarjei Strøm konfransier og slapp følgende program direkte på ANtv og fra Slipen Scene:

Torsdag:

Kristian Kristensen åpner Blåfrost med konsert i Saltdal Kirke 21. Februar.

OnklP og Kjartan Luritzen spiller under ungdomskonserten.

Fredag:

Emma Mcgrath er første artist på fredag. McGrath er fra London og spiller sin første konsert i Norge.

Ola Kvernberg Streamdome er neste artist fredag. Bandet ga ut et meget bra album i fjor og er et up and coming norsk band.

Kjartan Lauritzen inntar hovedscenen fredag. Har nesten blitt nordlænning bergenseren, som også blant annet spilte på Opptur.

OnklP, nok et hip-hop ikon, og også en levende legende innenfor sjangeren blir en av høydepunktene på fredag.

Lemaitre blir headliner på fredagen. Bandet lagde bra liv under Parken og kommer sikkert til å gjøre det samme på Blåfrost.

Lørdag:

Big Bambora åpner lørdagen. Nok en britisk artist som kommer til blåfrost, denne gangen fra Liverpool.

Erlend Ropstad et nokså ukjent blad innenfor norsk musikk, men med flere spellemanns-nominasjoner kan han fort bli stor, blir nok bra trøkk på slipen.

Bendik er neste artist på lørdag. Litt lokal musikk må man selvfølgelig også ha, Silje Halstensen & co kommer nok til å lage bra liv på lørdag.

Dagny tar også turen til Rognan og blåfrost. Tromsøartisten kommer til blåfrost for andre gang.

Bigbang blir headliner på lørdag til Blåfrost. Rockebandet som spiller på sinus så og si hver desember skal avslutte en forykende festival med hitlåter som «Girl In Oslo», «Wild Bird» og mange flere allsanger!

Blåfrost 2019 er 21- 23 februar på Rognan.