Bodø Filmfestival 2018

Den 25. Oktober vil bli en merkedag i Bodøs historie. Da blir nemlig den første fullkommende versjonen av Bodø Filmfestival arrangert. Vi tok en prat med Cahtrine Persson fra filmfestivalen om årets happening.

Med over 50 planlagte filmvisninger, hoverpremieren på den megaaktuelle filmen «Mordene i Kongo», egen filmpub, filmquiz og masse forskjellige arrangementer ligger alt til rette for at den første folkommende versjonen av Bodø filmfestival skal bli en suksess.

I fjor ble det arrangert for første gang som en prøvelse på hvordan mottakelsen i Bodø er til en filmfestival. Da var festivalen bare en dag, mens i år går den over tre dager med arrangementer i hele sentrum.

Hør hva arrangøren selv hadde å si om årets filmfestival i videovinudet under.