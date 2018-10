Lokal helt med ny låt

Et kjent navn i Bodø, både som musiker, konfransier, festivalsjef og flere oppgaver i kulturlivet her i byen. Denne gangen er han aktuell med ny musikk, hør mer om det her:

Frode Mikaelsen er aktuell med singelen «På Leit Etter Livet», i desember skal han ha konsert og i januar kommer nytt album for første gang på 7 år. Hør praten vi tok med Mikaelsen i videovinduet under.

Radio 3 TV: Frode Mikaelsen om ny singel, konsert og album

Hør låten på Spotify: