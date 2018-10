Karpe kommer til Bodø

Karpe, som headlinet parkenfestivalen i 2016 under navnet Karpe Diem, kommer tilbake til Bodø i 2019! Den norske hip-hop duoen er neste prosjekt for Parken Live i Bodø spektrum.

Tidlig onsdag morgen annonserte Parken selv på sine sosiale medier at de vil holde en ny konsert i Bodø Spektrum i April, ca ett år etter at Sondre Justad fylte samme scene. Denne gangen er det altså Karpe som kommer til Bodø og skal lage full fest for Bodøværingene. Akkurat som Justad-konserten vil også denne konserten ha fri aldersgrense!

Dette la Parken selv ut på sin facebookside:

Parken Live presenterer: KARPE TIL BODØ SPEKTRUM 26.APRIL 2019!

Karpe trenger egentlig ingen nærmere introduksjon. De siste årene har de utviklet seg til å bli som et fenomen å regne, og de er i dag utvilsomt Nordens største artister!

Med sitt prisvinnende prosjekt, «Heisann Montebello», underholdt og overrasket Karpe (Chirag Rashmikant Patel og Magdi Ytreeide Abdelmaguid) publikum to år i strekk med musikk, videoer, turné, festivaler, tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum og til slutt kinofilmen «Adjø Montebello».

I 2019 begynner noe helt annet.