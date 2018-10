Nå kommer en helt ny festival til Bodø

At Bodø er en by med masse forskjellige kulturelle innslag er det ingen tvil om. Nå kommer det altså en helt ny festival til Bodø, som er helt nytt i Norge.

Nord-Norges første og største skjeggfestival, som de skriver selv på sitt arrangement, skal bli arrangert i Bodø i slutten av November.

Initativtakerne er Odd Johnsen, Ove Midtgård og TK Solås. Arrangementet er et samarbeid mellom Smith’s Sportsbar, Guliating, Public og Værfast.

– Vi har jobbet med dette i noen måneder nå og gleder oss til å komme i gang, sier en av initativtakerne Tk Solås og legger til at han håper dette kan bli en årlig greie i Bodø.

Arrangementet har de kalt for «skjeggival» og har et program på de forskjellige plassene som sprer seg over en hel helg.

Fredag den 23 November er det konsert med Damien på Smith’s, og DJ Robin på Public. Lørdag den 24 November er det Adam Shjølberg på Smiths mens det blir konsert med Hellavator på Public. I tillegg til dette vil det og være blant annet ølsmaking og sigarkurs i løpet av helgen.

– Vi håper det kommer en god del folk både lokalt og tilreisende. Dette er det første arrangementet av dette slaget i Nord-Norge og en av de første i Norge, men vi tror dette er et voksende konsept i Norge, sier Solås.

Billetter til alle arrangementene får man kjøpt til hvert arrangement. Ledelsen selv tror dette vil bli en fin møteplass og bonding for skjegglade nordmenn, men understreker at dette er et arrangement for alle.

– Alle er velkomne på festivalen denne helgen og vi håper på å se mange folk både med og uten skjegg denne helga for god underholdning, mat og drikke, avslutter Solås.