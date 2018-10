Norsk nykommer med ukas låt!

Ukjente men fantastiske Jens har ukas låt på Radio 3 i uke 40! Les hva artisten selv sier om seg selv og hør låten her!

I sommer prøvde jeg å ringe deg en del ganger. Jeg vet at du muligens har dårlig tid, men det er noe jeg har skikkelig lyst til å fortelle deg: jeg slipper nemlig ny singel i slutten av september. Låten heter “Pieces”. Selv om teksten kanskje treffer de med kjærlighetssorg og høstdepresjon mest, lover jeg at den er minst like dansbar og catchy som mine forrige låter.

“Pieces» beskriver følelsen av å forelske seg i noen uten å være sikker på om følelsene er gjengjeldt. I tillegg skulle man ønske at man slapp å tenke på personen hele tiden, men uten å klare det.

Med det sagt, så har jeg det egentlig veldig bra om dagen. Det er helt sykt å tenke på at debutsingelen min, “Mixtape”, ble mottatt så bra som den gjorde. Beklager, jeg er nødt til å skryte litt av meg selv, men den kom faktisk på viral-listen i Sverige og Danmark, samt toppet viral-listen i Norge.

Like før sommeren slapp jeg andresingelen min “Call You”, og i sommer har jeg fått spille live for en hel masse mennesker – til og med på TV. Jeg har også samarbeidet med flinke låtskrivere i både Norge og utlandet, og skrevet mye musikk som jeg gleder meg til å vise dere i tiden fremover.

Så, til vi møtes igjen. Ha en fargerik høst, og putt gjerne sangen min i mixtapen din

Det skreiver Jens på Universal sine nettsider, hør låten hans her som er ukas låt!