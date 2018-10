TV Aksjonen 2018: – Vi ligger over Tromsø

På søndag er det igjen klart for et av årets høydepunkt innen veldedighet, nemlig TV-Aksjonen. I år går inntektene til Kirkens Bymisjon. Vi tok en prat med Chris fra Kirkens Bymisjon i Bodø. Hør praten her:

Hør og se praten vi tok med Chris fra Kirkens Bymisjon under. Vi pratet blant annet om bøssebæringen, årets formål, næringslivets bidrag og viktigst av alt: Bodø har til nå samlet inn mer enn Tromsø!