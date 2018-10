Westlife gjenforenes

Drømmebooking til Parken 2019? Det historiske boybandet Westlife har signert ny platekontrakt, og skal ut på turne igjen!

Et av historiens mest suksessrike boyband er tilbake, men uten Biran McFadden.

– Hei, vi er Westlife, sier Shane Filan (39), Mark Feehily(38), Kian Egan (38) og Nicky Byrne (39), i en promoteringsvideo bandet har lagt ut på sine hjemmesider i går.

Denne lille hilsenen er foreløpig alt fansen får vite, om de ikke leser britiske tabloider. I slutten av september kunne irske The Sun kunne melde at bandet hadde signert platekontrakt med Universal Music Group. Avisa kunne også avsløre at tidligere bandmedlem Brian McFadden ikke er med i planene.

Det har og kommet fram at boybandet har laget en låt, sammen med selveste Ed Sheeran.

Det er nå klart at det er den legendariske merkevaren Virgin EMI Records som skal gi ut boybandets poplåter.

– Vi ser dere snart, sier Kian Egan til fansen i videoen.

Som seg hør og bør sitter de fire sangerne ved siden av hverandre på barkrakker. Det er imidlertid ikke klart når og hvor gutta skal spille i tiden fremover.

Kilde: Dagbladet