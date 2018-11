Bodø fikk ja fra EU

Bodø og Nordland er ett skritt nærmere å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. Det er klart etter at en jury i EU-kommisjonen torsdag har pre-kvalifisert søknaden fra Bodø, skriver kommunen i en pressemelding.

– Gratulerer til hele Bodø, Nordland og Nord Norge. Denne uka har vist oss at når vi står sammen så vinner vi fram, sier ordfører Ida Pinnerød – som da peker på at uka startet med at skistyret sa ja til Narvik som norsk søkerby for VM i alpint.

Ordføreren vektlegger at det å være Europeisk kulturhovedstad er en nasjonal og internasjonal oppgave, og at alle fylkeskommunene i Nord-Norge og mange av landets kommuner støtter Bodø og Nordland.

– Jeg vil rette en stor takk til de mange som har lagt ned en enorm innsats for å få en best mulig søknad. Jeg håper dette kan motivere unge i Bodø og hele landsdelen til å realisere sine drømmer om å få til noe stort, sier Ida Pinnerød.

Bodø har i denne prekvalifiseringsrunden konkurrert mot fire byer.

Banja Luka, Mostar og Srebrenica i Bosnia-Hercegovina, og Tirana som er hovedstaden i Albania. I tillegg til Bodø er også Banja Luka og Mostar prekvalifisert av juryen, og det er altså disse tre byene som nå skal konkurrere om å bli Europeisk kulturhovedstad 2024.

– Nå fortsetter jobben med selve hovedsøknaden, og da skal ytterligere 12 spørsmål fra EU-kommisjonen besvares, opplyser kommunens prosjektleder og kultursjef Arne Vinje.

Beslutningen om Bodø kan kalle seg Europeisk kulturhovedstad 2024, tas høsten 2019.

Kilde: An.no