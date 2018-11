Bodø/Glimt berget eliteserieplassen på Lerkendal

Oppgaven var enkel for Bodø/Glimt, med poeng mot Rosenborg var de sikret ny eliteseriekontrakt uten hjelp fra andre kamper. Det gikk helt etter planen, hør reaksjoner her:

Før kampstart var altså oppgaven klar for Glimt, alt de trengte å gjøre for å spille Eliteserie også neste år og unngå kvalik var å ta poeng borte mot Rosenborg, noe som selvfølgelig ikke er en enkel oppgave.

Utover det måtte også Lillestrøm og Start vinne, i tillegg til at Strømsgodset tok poeng mot Stabæk til for at Glimt skulle ende på kvalik.

Til pause så det skummelt ut for de helgule, de hadde fortsatt poenget i Trondheim, men samtidig var alle andre resultater mot Glimt, slik at de var selv nødt å holde på det poenget for å unngå kvalik.

Det gjorde også Bodø/Glimt, Saltnes sendte Glimt i føringen etter 70 minutter til stor jubel for borteseksjonen. Gleden ble riktig nok kortvarig ettersom det bare tok Rosenborg to minutter å utligne.

Det holdt uansett til Eliteseriespill også neste år for Bodø/Glimt som tok et meget sterkt poeng borte mot seriemesterne. I tillegg vant til slutt Haugesund hjemme mot Start, noe som sørget for at det var søringene som til slutt ble sendt ned til Obos. Stabæk så ut til å slippe kvalik, men en sen utligning for Strømsgodset i den kampen sørget for at det er laget fra Bærum som for en forlenget sesong i år.

Reaksjoner fra kaptein Marin Bjørnbak og trener Kjetil Knutsen kan du høre her: