Chris Medina og Eirik Næss med julekonsert i Bodø

Chris Medina slo for alvor gjenom etter sin deltakelse på American Idol, og med superhiten «What Are Words» som er streamet flere millionger ganger. Nå er han på juleturne sammen med Eirik Næss og i dag har de konsert i Bodø.

Vi tok en prat med duoen som spilte noen låter live for oss i tillegg. Se og hør deler av superhiten «What Are Words» i videospilleren under, du kan og lytte til hvordan det hørtes ut da de blant annet spilte «Have yourself a merry little christmas». Du kan og se intervjuet nederst i saken.