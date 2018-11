Gatafestivalen slapp første navn

Spenningen stod i taket når gjengen bak Gatafestivalen på Fauske tidligere i dag annonserte de skulle slippe sin første artist. Sjekk hvem her:

Gatafestivalen hadde sin første utgave i 2018, med mange kjente navn på plakaten som Halvdan Sivertsen, Kari Bremnes, Vidar Villa og ikke minst Ylvis er forventningene høye til festivalens andre år.

Første artist skuffet hvertfall ikke. De folkekjære visesangerne i Di Derre kommer til Fauske og Gatafestivalen 2019!

– Vi har artister som kommer og artister som går. Di derre er et maskineri som slo seg opp som en av de store norske på 90-tallet og ble allemannseie. De selger ut store arenaer over hele landet og nå kommer de til Fauske for å begeistre marmorbyen, sier festivalsjef, Ørjan Strand til an.no.

«Di Derre spikret seg inn i norske hjerter på 90tallet med låter som Jenter og Rumba med Gunn (1-2-3). Et comback i 2013 senere spiller de stadig flere utsolgte konserter og setter stadig publikumsrekorder. Med vokalist Jo Nesbø i spissen er det duket for en helaften med allsang, fest og moro», la Gatafestivalen ut på egen Facebookside da de annonserte artistslippet i dag.