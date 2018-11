Årets største ulykkesdag

I flere år på rad har Black Friday vært blant de verste ulykkesdagene i trafikken. Stressede bilister på vei til og fra butikker og kjøpesentre har medført økt risiko for trafikkulykker. Nå viser ulykkesstatistikk fra Finans Norge for 2017 at Black Friday ikke lenger er blant de verste dagene, men det er derimot dagen før.

– På denne dag i fjor, dagen før Black Friday, var det over 2000 trafikkulykker, noe som gjør den til den verste ulykkesdagen på norske veier i 2017.

Erstatningene kom opp i vel 47 millioner kroner, og det verste tidspunktet var mellom klokken 12 til 13 da det var flere trafikkulykker hvert eneste minutt.

Over 400 bilister kjørte av veien og flere hundre biler kolliderte med parkerte kjøretøy denne torsdagen i fjor, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Topp tre dager trafikkulykker 2017 (Black Friday var 24. november i fjor):

november – 2.032 trafikkulykker desember – 1.994 trafikkulykker desember – 1.993 trafikkulykker

Antall trafikkulykker på selve Black Friday endte på 1.739, noe som er 12. plass på ulykkestoppen for 2017. Likevel er dette en økning på 28 prosent i forhold til året før, og langt over snittet for andre fredager.

– Black Friday har på kort tid blitt en ulykkesfredag, og vi ser av skademeldinger at mange uhell og ulykker trolig skyldes stress. Folk har dårlig tid og skal gjerne rekke flere butikker i løpet av kort tid. De kjører regelrett i skytteltrafikk for å få med seg flest mulig av salgstilbudene denne dagen.

Erstatningsbeløpet for Black Friday i fjor kom på over 30 millioner kroner. Det var flest ulykker mellom kl. 12 til 13, etterfulgt av rushtidene 08-09 og 16-17.

Den verste «bulketimen», påkjørsler på parkerte kjøretøy i lav hastighet, var mellom kl. 14 til 15.

– Ikke overraskende er det flest menn som er sjåfører i trafikkulykkene Black Friday. I fjor var det så og si dobbelt så mange mannlige sjåfører som kolliderte jamfør med kvinnelige. Menn i alderen 35 til 50 år krasjet mest, etterfulgt av menn 50 til 64 år og menn over 65 år. Deretter følger kvinner i alderen 35 til 50 år, sier Brandeggen.

Tryg Forsikrings beste råd er faktisk å la bilen stå torsdag og Black Friday hvis du kan. Men skulle behovet bli for stort anbefaler vi å:

– Unngå de store kjøpesentrene dersom du har mulighet.

– Parker bilen langt fra inngangspartiet, gjerne der de aller fleste helst ikke vil parkere. Da er sjansen for sammenstøt minst.

– Rygg inn når du parkerer. Da har du oversikt over trafikkbildet når du skal rygge ut.

– Ved ulykke; Sjekk med ditt forsikringsselskap om du kan unngå bonustap ved parkeringsskade som andre har skyld i. Tryg kan dekke slik parkeringsskade uten bonustap.