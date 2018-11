Knutsen: – Det blir eliteserie i Bodø også i 2019

Bodø/Glimt tok med seg ett poeng hjem fra Åråsen etter den svært viktige kampen mot Lillestrøm, hør reaksjoner fra trener Kjetil Knutsen og målscorer Kristian Opseth her:

Glimt tok med seg ett viktig poeng hjem til nord, men viktigst av alt holdt Lillestrøm bak seg på tabellen. Neste hjemmekamp for de helgule er mot Vålerenga, noe som blir en nøkkelkamp for de helgule.

Vi tok en prat med Kjetil Knutsen og målscorer Kristian Fardal Opseth etter kampslutt.

Hovedtreneren føler seg sikker på at Glimt spiller på øverste nivå også neste år, var noe av det han sa i intervjuet etter kampslutt som du kan høre under her.

Opseth var fornøyd med å endelig få en scoring igjen, og har planer med å servere mer hvor det kommer fra før sesongslutt, hør praten med han og under her.