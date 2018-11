Nok en poengdeling for Glimt

Bodø/Glimt satt etter uavgjorten mot Lillestrøm sist ny klubbrekord i antall uavgjort, i sesongens siste hjemmekamp mot Vålerenga gjorde de helgule den rekorden enda vanskeligere å slå. Hør reaksjoner her:

1-1 ble sluttresultatet etter at Bodø/Glimt tok i mot Vålerenga på Aspmyra i sesongens siste hjemmekamp. En kamp hvor det meste sto på spill, med seier kunne glimt sikre spill i Eliteserie også neste år, slik ble det ikke men de helgule sikret seg alikevell et godt utgangspunkt for å unngå nedrykk.

Ettersom to av lagene som ligger bak Glimt på tabellen møter hverandre i siste serierunde, nemlig Stabæk – Godset, er det umulig for Bodø/Glimt å rykke direkte ned med uavgjort i dag. Muligheten for kvalik lever riktig nok i beste velgående for bodølaget.

– Vi får håpe vi ikke møtes her igjen i desember, var noe trener Kjetil Knutsen kunne si seg enig i etter kampslutt mot Vålerenga.

Hør reaksjoner fra treneren og fra Kristian Fardal Opseth, som gikk målløs av banen i dag, her: