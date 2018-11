Parken slapp seks nye navn!

Klyp meg i armen, er det sant? Jepp, parkenfestivalen slutter virkelig aldri å levere. Det er et band som ble sluppet i dag, noen andre artister som er verdt å nevne er selveste Sigrid og ikke minst The September When, se hvilke artister som er parkenklare her:

Parkenfestivalen har en tendens til å gjøre artistslippene deres vel spennende. Fra før av var Madrugada klar for Parken2019 og i dag kom hele seks nye navn på blokka. En ny artist ble sluppet hver time, og først ut var altså de lokale heltene i Virkelig.

Virkelig

Med en rykende fersk nominasjon som årets nykommer under P3 Gull, kan vi melde at Virkelig er klar for Parken 2019!

Ingenting gleder oss i Parken mer enn å få lov å være med på og bygge opp lokale artister. Virkelig spilte første gang på Parken i 2016 og mye har skjedd siden da.

De har spilt på store festivaler som Pstereo, Slottsfjell, Trondheim Calling, by:Larm, og ikke minst, i august i år fikk de æren av å åpne hovedscenen på selveste Øyafestivalen. Låtene «Cecilie», «Korr blei vi av», «Ballettdanseren» og «Storbyangst» har i tillegg blitt høyt listet på både P3 og Radio 3.

Den 31. august albumdebuterte de med den kritikerroste «Lykke til i livet», et album som høstet femmere hos blant annet Dagbladet, Aftenposten og Avisa Nordland. De har gjennomført sin første norgesturné, vært gjester og spilt live på Lindmo, og har akkurat avsluttet en skoleturnè på Helgeland. Og som sagt, i går ble det offisielt at de er nominert som årets nykommer under P3 Gull neste helg.

Vi snakker om et svært lovende band som fortsatt er i støpeskjeen og vi er veldig spente på veien videre. Virkelig spiller på Parkscena lørdag 17. august.

Myra

Med en like rykende fersk nominasjon som årets nykommer under P3 Gull, spiller også brennhete Myra på Parken 2019!

Med sin hviskende, uanstrengte rapping og lekende lyriske stil har Myra etablert seg som et sterktnavn i den norske rap-floraen. Det hele startet da hun ville legge ut sin første låt «Hold An» på SoundCloud, og Leo Ajkics erklæring på sosiale medier om at «Bransjen sover, men våkner snart». Dette førte bl.a. til at Dagbladet og Bergens Tidende skrev dyptgående artikler om henne, og by:Larm øyeblikkelig sikret seg henne til programmet sitt. Myras stil er sensuell, nær og deilig melodisk, med herlig glimt i øyet.

Stemmen hennes har en iboende kulhet som veksler mellom å sjarmere og sette deg på plass. At hun fikk i oppdrag å synge Bergens nasjonalsang «Nystemten» før Cecilia Brækhus gikk inn i ringen på Koengen i Bergen forteller litt om hvor fort folk har fått øynene opp for 23-åringen.

2018 har allerede vært et fullspekket år for Myra. Hun har bl.a. sluppet den fengende singelen «Føler Meg Selv», som ble belønnet som Ukens låt på NRK P3, og den tredje singelen til å bli listet på radio.

Låtene kan hevdes å ligge skjæringspunktet mellom urban, hip-hop og pop, og viser en ny, spennende side av Myra, som for øyeblikket jobber med sin neste EP. I sommer har hun spilt på enrekke festivaler, bl.a. Bergenfest, Kadetten, Vinjerock, Skral og ikke minst Øyafestivalen! Myra åpner Parkscena lørdag 17. august.

Thomas Dybdahl

Thomas Dybdahl har vært en markant artist siden han brakdebuterte med «…That Great October Sound» i 2002 i Norge og har hatt en rekke låter spilt på radio, store turneer og festivalkonserter. I utlandet har han blitt kalt Norges svar på Nick Drake blitt rost av Elvis Costello, sammenlignet med Bon Iver av New York Times og blitt profilert av Los Angeles Times. New York Times har sagt at «hver sang er som uvissheten når pusten trekkes», og Washington Post anser ham som en av de beste sangerne i de ti siste årene. Han har gitt ut hele åtte album siden debuten i 2002, album som alle har vært på kritikernes favorittlister. Dybdahl var også fronfigur i den norske supergruppen The National Bank som ga ut to album og spilte for fulle hus i hele landet. Thomas Dybdahl spiller på Parkscena lørdag 17. august.

Gluecifer

Nå og da opplever man å lande drømmebookinger, og med Gluecifer på plass for Parken 2019, så kan vi trygt kategorisere dette som nettopp det. Et gjenforent Gluecifer har stått på blokka til en hver bookingansvarlig med respekt for seg selv siden de ga seg på topp i 2004. Gleden var derfor stor når de annonserte en eksklusiv gjenforening i år med noen få utvalgte festivaler og klubbjobber. Har vi noen gang hatt et bedre liveband innenfor rockesjangeren her på berget? Nei, det har vi ikke! En konsert med Gluecifer er en leksjon i bredbent, rett fram rock’n’roll med en av de sterkeste rockevokalistene i front. Gluecifer er garantister for knyttnever i været, frenetisk allsang og pur rockeglede.

Gluecifer avslutter Parkscena fredag 16. august, og skal du se Gluecifer i Nordnorge i 2019 så er detteforøvrig eneste.

The September When

The September When gjenforenes og feirer intet mindre enn 30 år siden debuten i 1989, og de spiller selvfølgelig på Parken 2019. Morten Abel forlot Bodø som femtenåring, dro til Stavanger, startet opp MODS med stor suksess. Ut av ruinene av MODS fikk vi et av Norges mest suksessfulle band gjennom tidene, nemlig The September When. De ga ut fire kritikerroste album, leverte store hits som «Bullet me» og «Cries like a baby» og solgte ut alt av klubber og storstuer landet over. Sist de var på turnè og spilte i Bodø var i 2009, og da spilte de i Bodøhallen, nå er de endelig klare for Bodø og Parken igjen. Vi kan garantere et særdeles topp motivert band som er klare for å vise hvor bra The September When faktisk var, og vi er helt sikre på at det blir høy all sang- og gåsehudfaktor. The September When spiller på hovedscena lørdag 17. August

Sigrid

SIGRID endelig klar for Parken!

SIGRID har vært i loopen til Parken siden hun var debuterende artist under sitt fulle navn Sigrid Raabe. Og sannheten er at vi har prøvd å hente henne siden hun blåste oss av banen under by:Larm i 2017, men det har ikke passet før nå. Når det er sagt så er det helt greit, for i stedet for å få en kommende artist i startgropen så får vi en gryende verdensstjerne på besøk. Det er mye på trappene for SIGRID det neste året, der det knyttes enorme forventninger til albumdebuten som etter planen kommer ut i februar 2019. SIGRID gjør en av svært få konserter i Norge, og den eneste i Nordnorge, under Parken 2019, så dette blir en eksklusiv opplevelse for oss alle. Hun er forøvrig også nominert under årets P3 Gull, men da i kategorien årets låt. Hun vant årets nykommer under P3 gull i fjor, altså samme kategori som både Myra og Virkelig er nominert til i år.

SIGRID spiller på hovedscena lørdag 17. August